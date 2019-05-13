В "Атлетико" не верят, что Гризманн останется в команде

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В "Атлетико" не верят, что Гризманн останется в команде

Руководство мадридского "Атлетико" ожидает ухода нападающего Антуана Гризманна во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Cadena SER, боссы "матрасников" не верят, что звёздный француз останется в команде.

Члены правления клуба ждут официального заявления от 28-летнего футболиста.

Предполагается, что Гризманн намерен перейти в "Барселону", которая пыталась купить его ещё прошлым летом.

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