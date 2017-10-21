В "Атлетико" появятся футболисты из Китая

В "Атлетико" в скором времени могут появиться китайские футболисты.

Источник сообщает, что китайский миллиардер Ван Цзяньлинь намерен обеспечить переход игроков из Китая в мадридский клуб. Отметим, что бизнесмен является спонсором испанцев с 2015 года.

В частности, в честь его компании назван новый стадион клуба "Ванда Метрополитано". | http://soccernews.ru