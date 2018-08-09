В "Атлетико" приняли важное решение по Облаку

"Атлетико" намерен продлить контракт со словенским вратарем Яном Облаком, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб предложит футболисту увеличение зарплаты в два раза. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года, а сумма отступных вырастет со 100 миллионов до 250 миллионов евро.

На такое решение руководство "Атлетико" натолкнули слухи о том, что "Челси" может выкупить 25-летнего Облака за 100 миллионов евро.

Впрочем, в итоге "Челси" за 80 миллионов евро подписал Кепу Аррисабалагу из "Атлетика".

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