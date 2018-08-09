В "Атлетико" приняли важное решение по Облаку

Теги атлетико мадридян облак

В "Атлетико" приняли важное решение по Облаку

"Атлетико" намерен продлить контракт со словенским вратарем Яном Облаком, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб предложит футболисту увеличение зарплаты в два раза. Новое соглашение рассчитано до лета 2023 года, а сумма отступных вырастет со 100 миллионов до 250 миллионов евро.

На такое решение руководство "Атлетико" натолкнули слухи о том, что "Челси" может выкупить 25-летнего Облака за 100 миллионов евро.

Впрочем, в итоге "Челси" за 80 миллионов евро подписал Кепу Аррисабалагу из "Атлетика".

Не пропустите: "Атлетико" победил итальянский клуб в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Шанс прогрессировать: "Уфа" ждет в гости люксембургский "Прогресс"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов