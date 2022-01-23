В "Атлетико" произошел конфликт из-за Гризманна и де Пауля
Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен
В раздевалке мадридского "Атлетико" произошел раскол между футболистами, сообщает Marca.
По сведениям источника, игрокам "матрасников" не нравится поведение уругвайского полузащитника Родриго де Пауля, который ведет себе высокомерно и общается только с Луисом Суаресом. Также футболисты недовольны высокой зарплатой французского нападающего Антуана Гризманна.
При этом в раздевалке команда разделилась на две группировки - балканскую и португало-бразильскую.
"Атлетико", набрав в 21 матче 36 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание команды от лидирующего "Реала" составляет 13 очков.
Не пропустите: Диего Симеоне заинтересован в защитнике "Челси". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Вратарь "Крыльев Советов" Ломаев высказался о возможном переходе в "Спартак"
-
Инсинье догнал Марадону по числу голов за "Наполи"
-
Луческу рассказал, из-за кого покинул "Интер" в 1999 году
-
В "Атлетико" произошел конфликт из-за Гризманна и де Пауля
-
Феерии "Баварии" и "Байера", сложная победа Дортмунда: результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Влахович определился с приоритетным вариантом для продолжения карьеры
-
Потеря "Манчестер Сити", успехи "Челси", "Ливерпуля" и "МЮ": результаты 23-го тура АПЛ
-
Буркина-Фасо стала первым четвертьфиналистом Кубка Африки
-
"Рома" Моуринью победила "Эмполи" в Серии А
-
Феерия Украины, крупная победа Португалии: результаты Евро-2022 по футзалу 23 января
-
"Бавария" разгромила "Герту" в матче Бундеслиги
-
"Челси" уверенно обыграл "Тоттенхэм"
-
"Барселона" накажет Дембеле за пропуск тренировки из-за расстройства желудка
-
Португалия разнесла Нидерланды в матче Евро-2022 по футзалу
-
"Монако" Головина проиграл "Монпелье" в матче Лиги 1
-
"Краснодар" одержал первую победу под руководством Фарке
-
Деспотович может перейти в ЦСКА
-
"Реал" теряет Бензема
-
"Реал" едва не проиграл "Эльче" в матче Ла Лиги
-
Шевченко согласился возглавить сборную Польши
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14