В "Атлетико" произошел конфликт из-за Гризманна и де Пауля

Фото: инстаграм Антуана Гризманна/Автор неизвестен

В раздевалке мадридского "Атлетико" произошел раскол между футболистами, сообщает Marca.

По сведениям источника, игрокам "матрасников" не нравится поведение уругвайского полузащитника Родриго де Пауля, который ведет себе высокомерно и общается только с Луисом Суаресом. Также футболисты недовольны высокой зарплатой французского нападающего Антуана Гризманна.

При этом в раздевалке команда разделилась на две группировки - балканскую и португало-бразильскую.

"Атлетико", набрав в 21 матче 36 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание команды от лидирующего "Реала" составляет 13 очков.

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