В "Атлетико" высказались по поводу Суперлиги

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В "Атлетико" высказались по поводу СуперлигиФото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

Президент мадридского "Атлетико" Мигель Анхель Хиль поделился мнением об идее создания Суперлиги.

"Нас пригласили принять участие в этом. Мы приняли решение за 48 часов, что подвергаем риску традиционный футбол.

Благодаря текущему устройству футбола мы достигли того, что у нас есть. Еще мы почувствовали неприятие в социальной среде.

Я встречался с акционерами. Я сказал им о своих чувствах, о том, что предаю идею этого вида спорта – и мы ушли из проекта.

Однако если руководящие органы будут действовать таким же образом, то скоро появится еще одна, более продуманная идея, чтобы изменить существующую систему. Если они заставят нас выбирать между отцом и матерью, мы уйдем из дома", – сказал Анхель Хиль.

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