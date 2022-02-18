В "Атлетико" задумались об увольнении Симеоне

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В "Атлетико" задумались об увольнении Симеоне

Фото твиттер Диего Симеоне

Наставник мадридского "Атлетико" Диего Симеоне может в скором времени уйти с занимаемого поста, сообщает Cadena SER.

По информации источника, руководство "матрасников" уже провело переговоры с потенциальным преемником аргентинца, чьё имя не называется.

Боссы клуба считают, что тренер утратил связь с раздевалкой, поэтому есть вероятность, что летом он покинет должность.

Напомним, что Симеоне возглавляет "Атлетико" с декабря 2011 года и выиграл с командой 8 трофеев.

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