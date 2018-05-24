В августе Роналдиньо женится на двух девушках одновременно

В августе этого года обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо женится сразу на двух девушках одновременно.

Так, по сведениям бразильских СМИ, известный в прошлом футболист уже на протяжении пяти месяцев живет в своем доме сразу с двумя своими избранницами - Присциллой Коэльо и Беатрисой Сусо. Теперь же он намерен узаконить свои отношения с обеими девушками. Как сообщается, свадьба состоится в конце лета в Бразилии.