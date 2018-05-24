В августе Роналдиньо женится на двух девушках одновременно
В августе этого года обладатель "Золотого мяча" 2005-го года Роналдиньо женится сразу на двух девушках одновременно.
Так, по сведениям бразильских СМИ, известный в прошлом футболист уже на протяжении пяти месяцев живет в своем доме сразу с двумя своими избранницами - Присциллой Коэльо и Беатрисой Сусо. Теперь же он намерен узаконить свои отношения с обеими девушками. Как сообщается, свадьба состоится в конце лета в Бразилии.
Напомним, Роналдиньо оценил шансы сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28