В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Трагедией завершился отпуск в Австралии для немецкого футболиста Эрика Биригитти, сообщает El Caso.

21-летний игрок упал в море, подскользнувшись во время прогулки по скалистому берегу. Свидетелям происшествия оперативно спасти спортсмена не удалось.

В итоге через несколько часов в воде были найдены останки Биригитти. Выяснилось, что его съели акулы.

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