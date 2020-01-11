В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Теги

В Австралии акулы съели немецкого футболиста

Трагедией завершился отпуск в Австралии для немецкого футболиста Эрика Биригитти, сообщает El Caso.

21-летний игрок упал в море, подскользнувшись во время прогулки по скалистому берегу. Свидетелям происшествия оперативно спасти спортсмена не удалось.

В итоге через несколько часов в воде были найдены останки Биригитти. Выяснилось, что его съели акулы.

Не пропустите: Кариус снова в деле! Очередной нелепый гол, пропущенный вратарем "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 17 37
2 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 17 35
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 17 33
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 17 30
5 Шальке Шальке 17 30
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 17 28
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 17 27
8 Фрайбург Фрайбург 17 26
9 Вольфсбург Вольфсбург 17 24
10 Аугсбург Аугсбург 17 23
11 Унион Берлин Унион Берлин 17 20
12 Герта Герта 17 19
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 17 18
14 Майнц 05 Майнц 05 17 18
15 Кельн Кельн 17 17
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 17 15
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 17 14
18 Падерборн Падерборн 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов