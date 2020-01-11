В Австралии акулы съели немецкого футболиста
Трагедией завершился отпуск в Австралии для немецкого футболиста Эрика Биригитти, сообщает El Caso.
21-летний игрок упал в море, подскользнувшись во время прогулки по скалистому берегу. Свидетелям происшествия оперативно спасти спортсмена не удалось.
В итоге через несколько часов в воде были найдены останки Биригитти. Выяснилось, что его съели акулы.
Не пропустите: Кариус снова в деле! Очередной нелепый гол, пропущенный вратарем "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал победу "Атлетико" над "Барселоной" в Суперкубке Испании
-
1
Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных
-
"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии
-
СМИ узнали размер зарплаты Жиру в случае перехода в "Интер"
-
"Рубин" интересуется капитаном сборной Казахстана
-
Манджукич отличился дебютным голом в "Аль-Духаиле"
-
"Локомотив" определился с соперниками по первому зимнему сбору
-
"Это тебе не колготки на педикюр натягивать": Уткин сравнил прыжки Пеле и Роналду
-
Зидан: "Вижу, что прогрессирую после трёх побед в Лиге Чемпионов"
-
Игроки российского клуба подрабатывают таксистами и грузчиками
-
Блинд собирается вернуться на поле, несмотря на проблемы с сердцем
-
Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт со своим клубом
-
"Рубин" объявил об уходе двух игроков
-
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
-
Уткин потроллил Тарасова, приглашённого на сбор "Рубина"
-
"Жилина" готова продать Боженика в ЦСКА за 5 миллионов евро
-
1
"Барселона" рассматривала четыре кандидатуры на замену Вальверде
-
Жиркова зовут в "Тамбов"
-
Кариус снова в деле! Очередной нелепый гол, пропущенный вратарем "Ливерпуля"
-
Transfermarkt снизил стоимость Месси на 20 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|17
|37
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|35
|3
|Бавария Мюнхен
|17
|33
|4
|Боруссия Дортмунд
|17
|30
|5
|Шальке
|17
|30
|6
|Байер Леверкузен
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|27
|8
|Фрайбург
|17
|26
|9
|Вольфсбург
|17
|24
|10
|Аугсбург
|17
|23
|11
|Унион Берлин
|17
|20
|12
|Герта
|17
|19
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|18
|14
|Майнц 05
|17
|18
|15
|Кельн
|17
|17
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|15
|17
|Вердер Бремен
|17
|14
|18
|Падерборн
|17
|12