В автокатастрофе погиб двоюродный брат Наби Кейта

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В автокатастрофе погиб двоюродный брат Наби Кейта

В семье полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта произошла трагедия, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, в автокатастрофе погиб двоюродный брат футболиста Альмами.

Всего жертвами аварии стали девять человек. Все они игроки гвинейского клуба, за который выступал брат Кейта.

"Я ошеломлён и опечален этими ужасными новостями, моё сердце разбито. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв, а также всей спортивной семье Гвинеи. Покойтесь с миром, парни", - написал в инстаграме игрок "Ливерпуля".

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Уважаемый админ,если вы не уважаете себя, то хоть будьте добры уважте читателей и забаньте этого недоношенного под ником Дмитрий Владимирович, который ежедневно оскорбляет лучшего футболиста в истории и лидера Барселоны Лионеля Месси. Спасибо!

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