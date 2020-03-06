В автокатастрофе погиб двоюродный брат Наби Кейта

В семье полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта произошла трагедия, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, в автокатастрофе погиб двоюродный брат футболиста Альмами.

Всего жертвами аварии стали девять человек. Все они игроки гвинейского клуба, за который выступал брат Кейта.

"Я ошеломлён и опечален этими ужасными новостями, моё сердце разбито. Я выражаю искренние соболезнования семьям жертв, а также всей спортивной семье Гвинеи. Покойтесь с миром, парни", - написал в инстаграме игрок "Ливерпуля".

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