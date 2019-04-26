В автокатастрофе погиб лучший друг Салы

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В автокатастрофе погиб лучший друг Салы

Себастьян Рабеллино, лучший друг погибшего аргентинского нападающего Эмилиано Салы, умер в результате автокатастрофы, сообщает The Sun.

По сведениям издания, инцидент произошел в аргентинском городе Карлос Салас. ​Рабеллино также являлся футболистом и выступал за местный клуб "Сан-Мартин-де-Прогресо".

Напомним, что 28-летний Сала погиб 21 января в результате крушения самолета во время перелета из Франции в Уэльс. Форвард должен был перейти из "Нанта" в "Кардифф".

Кроме того, стало известно о смерти отца Салы Горацио от сердечного приступа.

Не пропустите: "Кардифф" проинформировал ФИФА, что не собирается платить за трансфер погибшего Салы. | http://soccernews.ru

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