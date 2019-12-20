В автокатастрофе погиб президент Федерации футбола Мордовии

В ночь с 19 на 20 декабря президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков погиб в ДТП.

57-летний функционер ехал за рулём легкового автомобиля из Москвы в Саранск, возвращаясь с конференции РФС.

На дороге Яшков врезался в полуприцеп и получил ранения несовместимые с жизнью. Похороны состоятся в субботу.

Не пропустите: Самедов рассказал, какую профессию осваивает после завершения карьеры. | http://soccernews.ru