В автокатастрофе погиб президент Федерации футбола Мордовии

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В автокатастрофе погиб президент Федерации футбола Мордовии

В ночь с 19 на 20 декабря президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков погиб в ДТП.

57-летний функционер ехал за рулём легкового автомобиля из Москвы в Саранск, возвращаясь с конференции РФС.

На дороге Яшков врезался в полуприцеп и получил ранения несовместимые с жизнью. Похороны состоятся в субботу.

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