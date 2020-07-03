В автомобиле фаната "Спартака" Ефремова нашли следы постороннего человека

Теги спартак москва

В автомобиле фаната "Спартака" Ефремова нашли следы постороннего человека

СМИ узнали новые подробности из уголовного дела по факту аварии с участием актёра Михаила Ефремова, в результате которой погиб человек.

По информации "Московского Комсомольца", в автомобиле артиста Джип Гранд Чероки обнаружены следы постороннего, который курил гашиш.

Сам Ефремов употреблял другой наркотик - кокаин. Впрочем, неизвестно, происходило ли это в день смертельного ДТП.

Напомним, что актёр, которому грозит до 12 лет тюремного заключения, много лет болеет за московский "Спартак".

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