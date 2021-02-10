В "Аяксе" больше не рассчитывают на Промеса

Теги аяксспартак москваквинси проместрансферы

В "Аяксе" больше не рассчитывают на Промеса

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг больше не рассчитывает на нападающего команды Квинси Промеса, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, тренер не включил Промеса в заявку на четвертьфинальный матч Кубка Нидерландов против ПСВ. Наставник принял решение наигрывать Уссаму Идрисси, который был арендован у "Севильи" в качестве замены Промесу.

Напомним, что 29-летний Промес может вернуться в "Спартак". Клубы уже согласовали сумму трансфера, но пока не могут договориться о гарантии выплат в том случае, если футболист будет приговорен к тюремному сроку за нанесение ранения человеку.

Не пропустите: У "Спартака" есть для "Аякса" три варианта сделки по Промесу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"

Серхио Рамос отклонил очередное предложение "Реала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов