В "Аяксе" больше не рассчитывают на Промеса

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг больше не рассчитывает на нападающего команды Квинси Промеса, сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, тренер не включил Промеса в заявку на четвертьфинальный матч Кубка Нидерландов против ПСВ. Наставник принял решение наигрывать Уссаму Идрисси, который был арендован у "Севильи" в качестве замены Промесу.

Напомним, что 29-летний Промес может вернуться в "Спартак". Клубы уже согласовали сумму трансфера, но пока не могут договориться о гарантии выплат в том случае, если футболист будет приговорен к тюремному сроку за нанесение ранения человеку.

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