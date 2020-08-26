В "Аяксе" оценили вероятность перехода Луиса Суареса

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс заявил, что амстердамский клуб, скорее всего, не сможет приобрести уругвайского нападающего "Барселоны" Луиса Суареса.

"Шансы Суареса не переход в "Аякс" невелики. Это прямой ответ. У нас были контакты с ним, также как и с другими бывшими игроками нашей команды. Это логично", - приводит слова Овермарса Ziggo Sport.

Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена избавиться от Суареса, а "Аякс" готов заплатить за него 15 миллионов евро.

Суарес играет в "Барселоне" с лета 2014 года. В минувшем сезоне 33-летний забил 21 гол и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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