В "Аяксе" оценили возможность возвращения Вертонгена и Алдервейрелда

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс не исключил возвращение в клуб защитников Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена, которые сейчас выступают за "Тоттенхэм".

"Посмотрим, что произойдёт в будущем. Мы должны быть терпеливыми в этом вопросе", - цитирует Овермарса Football London.

30-летний Алдервейрелд с 2004 по 2008 год занимался в академии "Аякса", а затем пять сезонов выступал за основную команду.

Что касается 31-летнего Вертонгена, он три года находился в академии амстердамского клуба, а с 2006 по 2012 год защищал цвета основы "божьих сыновей".

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