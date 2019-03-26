В "Аяксе" оценили возможность возвращения Вертонгена и Алдервейрелда

Теги аяксмарк овермарстоттенхэмтоби алдервейрелдян вертонген

В "Аяксе" оценили возможность возвращения Вертонгена и Алдервейрелда

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс не исключил возвращение в клуб защитников Тоби Алдервейрелда и Яна Вертонгена, которые сейчас выступают за "Тоттенхэм".

"Посмотрим, что произойдёт в будущем. Мы должны быть терпеливыми в этом вопросе", - цитирует Овермарса Football London.

30-летний Алдервейрелд с 2004 по 2008 год занимался в академии "Аякса", а затем пять сезонов выступал за основную команду.

Что касается 31-летнего Вертонгена, он три года находился в академии амстердамского клуба, а с 2006 по 2012 год защищал цвета основы "божьих сыновей".

Не пропустите: "Аякс" заменит де Йонга хавбеком сборной Румынии. | http://soccernews.ru 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Сульшер может стать главным тренером "Манчестер Юнайтед" уже на этой неделе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов