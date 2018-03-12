В "Аяксе" определились с ценой на Джастина Клюйверта

В амстердамском "Аяксе" определились с ценой на своего вингера Джастина Клюйверта, которым интересуются сразу несколько европейских топ-клубов.

Так, по сведениям испанской прессы, голландский гранд будет готов расстаться с 18-летним футболистом, если по нему поступит предложение в размере 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Клюйверт забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Аякс".

Напомним, вчера "Аякс" разгромил "Херенвен". | soccernews.ru