В "Аяксе" определились с ценой на Джастина Клюйверта
В амстердамском "Аяксе" определились с ценой на своего вингера Джастина Клюйверта, которым интересуются сразу несколько европейских топ-клубов.
Так, по сведениям испанской прессы, голландский гранд будет готов расстаться с 18-летним футболистом, если по нему поступит предложение в размере 50-ти миллионов евро.
В нынешнем сезоне Клюйверт забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Аякс".
Напомним, вчера "Аякс" разгромил "Херенвен". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"
-
За счет дубля Давида Силвы "Манчестер Сити" берет верх над "Сток Сити"
-
Итоги и символическая сборная 22-го тура чемпионата России
-
"Локомотив" обыграл "Урал" в Екатеринбурге
-
Топ-10 игроков по росту трансферной стоимости с начала сезона 2017/2018
Лента новостей
-
"Зенит" прокомментировал конфликт болельщиков с Манчини
-
Вильмотс: "У Де Брюйне нога как у Зидана"
-
Кан считал, что Акинфеев может стать лучшим голкипером мира
-
Сарри извинился перед журналисткой за сексистский ответ
-
"Амкар" оспорил удаление Огуде в матче с "Арсеналом"
-
Орлов встал на защиту Манчини
-
Акинфеев рассказал о возможном переходе в другой клуб
-
В Греции отменили матчи национального Кубка
-
Гвардиола: "Впереди у нас три недели паузы, мы поедем в Абу-Даби, чтобы перезагрузиться"
-
Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"
-
Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"
-
Мустафи рискует пропустить матч с "Миланом"
-
"Гамбург" сменил главного тренера
-
"Ньюкасл" рассчитывает выкупить вингера "Челси"
-
Шевченко определился с заявкой сборной Украины на матчи с Саудовской Аравией и Японией
-
Форвард "Бетиса" Морон забил быстрее всех в 21-м веке пять голов в Примере
-
Модрич в этом сезоне отдал четыре голевых паса на Роналду, больше, чем любой другой игрок "Реала"
-
Пеллегрино стал одним из худших тренеров в истории "Саутгемптона"
-
Давид Силва забил восемь голов в текущем розыгрыше АПЛ, это второй результат в его карьере
-
"Сток Сити" – "Манчестер Сити" - 0:2 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|27
|68
|2
|Аякс
|27
|61
|3
|АЗ
|27
|56
|4
|Утрехт
|27
|47
|5
|Фейеноорд
|27
|45
|6
|Витесс
|27
|41
|7
|Зволле
|27
|40
|8
|АДО Ден Хааг
|27
|36
|9
|Хераклес
|27
|36
|10
|Эксельсиор
|27
|35
|11
|Херенвен
|27
|35
|12
|ВВВ Венло
|27
|33
|13
|Гронинген
|27
|29
|14
|НАК Бреда
|27
|27
|15
|Виллем II
|27
|26
|16
|Спарта Роттердам
|27
|21
|17
|Твенте
|27
|18
|18
|Рода ЮК
|27
|17