В "Аяксе" определились с ценой на Джастина Клюйверта

Теги аяксджастин клюйверт

В "Аяксе" определились с ценой на Джастина КлюйвертаВ амстердамском "Аяксе" определились с ценой на своего вингера Джастина Клюйверта, которым интересуются сразу несколько европейских топ-клубов.

Так, по сведениям испанской прессы, голландский гранд будет готов расстаться с 18-летним футболистом, если по нему поступит предложение в размере 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Клюйверт забил 7 мячей и сделал 4 результативные передачи в 29 матчах за "Аякс".

Напомним, вчера "Аякс" разгромил "Херенвен". | soccernews.ru

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