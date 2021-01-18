В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

В пресс-службе амстердамского "Аякса" прокомментировали информацию об интересе московского "Спартака" к нападающему голландского клуба Квинси Промесу.

"Мы никогда не подтверждали и не опровергали слухи. Так что никаких комментариев", - приводит заявление "аяксидов" "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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