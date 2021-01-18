В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

Теги спартак москвааяксквинси проместрансферы

В "Аяксе" отреагировали на слухи об интересе "Спартака" к Промесу

В пресс-службе амстердамского "Аякса" прокомментировали информацию об интересе московского "Спартака" к нападающему голландского клуба Квинси Промесу.

"Мы никогда не подтверждали и не опровергали слухи. Так что никаких комментариев", - приводит заявление "аяксидов" "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 

Не пропустите: Новичок "Спартака" Хендрикс пообещал учить русский язык. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Федун отреагировал на идею об изменении формата РПЛ

Федун отреагировал на идею об изменении формата РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов