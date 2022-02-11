В "Аяксе" произошёл второй секс-скандал за неделю

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В "Аяксе" произошёл второй секс-скандал за неделю

Полузащитника второй команды "Аякса" Донни Вармердама обвинили в изнасиловании, сообщает Voetbalzone. 

По информации источника, инцидент произошёл полгода назад на вечеринке - футболист якобы принудил к сексу 19-летнюю девушку.

Потерпевшая уже сообщила о случившемся в полицию и написала заявление. 

Напомним, что для "Аякса" это второй секс-скандал за неделю. Ранее клуб уволил спортивного директора Марка Овермарса, который отправлял сотруднице фотографии своего члена.

Не пропустите: Тен Хаг отреагировал на скандальное увольнение Овермарса. | http://soccernews.ru
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