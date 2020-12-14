В "Аяксе" прокомментировали арест Квинси Промеса
Неназванный представитель "Аякса" в комментарии для Fox Sports отреагировал на арест нападающего команды Квинси Промеса.
"Это досадная новость. Но если тебя в чём-то обвиняют, это не значит, что ты это совершил. Поэтому слишком рано делать заявления от лица клуба", - сказал представитель "Аякса".
Ранее сообщалось, что Промеса арестовали в воскресенье утром по подозрению в нанесении ножевого ранения. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.
Инцидент якобы произошёл ещё в июле 2020 года на семейной вечеринке, однако сам футболист отрицает, что присутствовал на ней.
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В "Аяксе" прокомментировали арест Квинси Промеса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23