В "Аяксе" прокомментировали арест Квинси Промеса

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В "Аяксе" прокомментировали арест Квинси Промеса

Неназванный представитель "Аякса" в комментарии для Fox Sports отреагировал на арест нападающего команды Квинси Промеса.

"Это досадная новость. Но если тебя в чём-то обвиняют, это не значит, что ты это совершил. Поэтому слишком рано делать заявления от лица клуба", - сказал представитель "Аякса".

Ранее сообщалось, что Промеса арестовали в воскресенье утром по подозрению в нанесении ножевого ранения. Ему грозит до 4 лет тюремного заключения.

Инцидент якобы произошёл ещё в июле 2020 года на семейной вечеринке, однако сам футболист отрицает, что присутствовал на ней.

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