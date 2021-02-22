В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу

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В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу

Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал, как идут переговоры по трансферу нападающего Квинси Промеса в московский "Спартак".

"Пока что новостей нет. Переговоры находятся на продвинутом этапе. Не стоит мешать процессу. Есть вероятность, что переговоры к чему-то приведут", — приводит слова тен Хага ESPN.

Ранее сообщалось, что "Спартак" может купить 29-летнего Промеса за 7-8 миллионов евро. Другим вариантом для "красно-белых" является аренда форварда до лета 2021 года с последующим обязательством выкупа.

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