В "Аяксе" рассказали о ходе переговоров со "Спартаком" по Промесу
Главный тренер амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг рассказал, как идут переговоры по трансферу нападающего Квинси Промеса в московский "Спартак".
"Пока что новостей нет. Переговоры находятся на продвинутом этапе. Не стоит мешать процессу. Есть вероятность, что переговоры к чему-то приведут", — приводит слова тен Хага ESPN.
Ранее сообщалось, что "Спартак" может купить 29-летнего Промеса за 7-8 миллионов евро. Другим вариантом для "красно-белых" является аренда форварда до лета 2021 года с последующим обязательством выкупа.
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