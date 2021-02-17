В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Промесом

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В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Промесом

Спортивный директор амстердамского "Аякса" Марк Овермарс рассказал, как идут переговоры о продаже нападающего Квинси Промеса в московский "Спартак".

"Мы продолжаем переговоры со "Спартаком" по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично. Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться", – приводит слова Овермарса Metaratings.

Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился об аренде 29-летнего Промеса за 500 тысяч евро с обязательном последующего выкупа за девять миллионов.

Напомним, что клубы пока не могут договориться о гарантии выплат в том случае, если футболист будет приговорен к тюремному сроку за нанесение ранения человеку. "Аякс" требует гарантий оплаты от "Спартака", но российский клуб отказывается брать на себя такие обязательства.

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