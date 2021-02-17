В "Аяксе" сделали заявление о ситуации с Промесом
Спортивный директор амстердамского "Аякса" Марк Овермарс рассказал, как идут переговоры о продаже нападающего Квинси Промеса в московский "Спартак".
"Мы продолжаем переговоры со "Спартаком" по Квинси. У нас есть некоторые сложности, связанные с известными событиями, в которых принимал участие Промес, но мы настроены оптимистично. Пока трудно сказать, каким будет итог переговоров. У нас есть еще чуть больше недели, прежде чем в России закроется зимнее трансферное окно. Возможно, нам еще удастся договориться", – приводит слова Овермарса Metaratings.
Ранее сообщалось, что "Спартак" договорился об аренде 29-летнего Промеса за 500 тысяч евро с обязательном последующего выкупа за девять миллионов.
Напомним, что клубы пока не могут договориться о гарантии выплат в том случае, если футболист будет приговорен к тюремному сроку за нанесение ранения человеку. "Аякс" требует гарантий оплаты от "Спартака", но российский клуб отказывается брать на себя такие обязательства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23