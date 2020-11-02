В "Аяксе" вспышка коронавируса перед матчем Лиги Чемпионов. Клуб заявил только одного вратаря

11 футболистов амстердамского "Аякса" заразились коронавирусом перед выездным матчем 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против датского "Мидтьюлланда", сообщает RTL.

По сведениям издания, "Аякс" включил в заявку всего одного вратаря - 20-летнего Кьелла Схерпена, который пока что не провел ни одного матча за основную команду. Матч точно пропустят вратари Андре Онана и Мартен Стекеленбург, полузащитники Дави Классен и Райан Гравенберх и нападающий Душан Тадич. Всего вне игры оказалось 11 игрокв.

Матч "Мидтъюлланд" - "Аякс" состоится завтра, 3 ноября. Начало встречи - в 23:00 мск.

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