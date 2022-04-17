В "Аяксе" высказались о возможном уходе тен Хага
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
Технический директор "Аякса" Джерри Хамстра заявил, что клуб надеется сохранить главного тренера команды Эрика тен Хага, который летом может возглавить "Манчестер Юнайтед".
"Мы сделали все для того, чтобы сохранить Эрика в клубе. Мы предложили ему новый контракт с повышением зарплаты. С нашей стороны сделано все. Теперь тен Хаг должен принять решение. Надеюсь, что он останется в "Аяксе". Если же нет, то мы должны быть готовы к этому", - приводит слова Хамстры ESPN.
Ранее сообщалось, что 52-летний тен Хаг согласовал с "Манчестер Юнайтед" условия четырехлетнего контракта.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18