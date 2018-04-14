В "Айнтрахте" недовольны назначением Ковача в "Баварию"

Спортивный директор франкфуртского "Айнтрахта" Фреди Бобич недоволен тем, как "Бавария" поступила в отношении его клуба.

Напомним, что мюнхенцы подписали контракт с главным тренером "Айнтрахта" Нико Ковачем, который возглавит "Баварию" по окончании сезона.

"Эта информация появилась очень быстро, и мы не являлись ее источником. Это раздражает, потому что показывает неуважение и непрофессионализм. Считаю, что "Бавария" поступила нечестно", - сказал он. | http://soccernews.ru