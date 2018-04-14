В "Айнтрахте" недовольны назначением Ковача в "Баварию"
Спортивный директор франкфуртского "Айнтрахта" Фреди Бобич недоволен тем, как "Бавария" поступила в отношении его клуба.
Напомним, что мюнхенцы подписали контракт с главным тренером "Айнтрахта" Нико Ковачем, который возглавит "Баварию" по окончании сезона.
"Эта информация появилась очень быстро, и мы не являлись ее источником. Это раздражает, потому что показывает неуважение и непрофессионализм. Считаю, что "Бавария" поступила нечестно", - сказал он. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|75
|2
|Шальке
|29
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|29
|51
|4
|Байер Леверкузен
|30
|51
|5
|Хоффенхайм
|30
|46
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|46
|7
|РБ Лейпциг
|29
|46
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|40
|9
|Герта
|30
|39
|10
|Штутгарт
|30
|39
|11
|Аугсбург
|30
|37
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|30
|36
|14
|Вольфсбург
|30
|30
|15
|Фрайбург
|29
|30
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|30
|22
|18
|Кельн
|30
|21