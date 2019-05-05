В "Айнтрахте" прокомментировали информацию о переходе Йовича в "Реал"

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В "Айнтрахте" прокомментировали информацию о переходе Йовича в "Реал"
Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич опроверг информацию о том, что клуб согласовал трансфер сербского нападающего Луки Йовича в мадридский "Реал".

"У нас не было контактов с "Реалом". Я не лгу. Они действительно не связывались с нами", - приводит слова Бобича ESPN.

Ранее сообщалось, что "Реал" договорился о переходе форварда за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 7 результативных передач.

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