В "Айнтрахте" прокомментировали информацию о переходе Йовича в "Реал"
Спортивный директор "Айнтрахта" Фреди Бобич опроверг информацию о том, что клуб согласовал трансфер сербского нападающего Луки Йовича в мадридский "Реал".
"У нас не было контактов с "Реалом". Я не лгу. Они действительно не связывались с нами", - приводит слова Бобича ESPN.
Ранее сообщалось, что "Реал" договорился о переходе форварда за 60 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 44 матча во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и отдал 7 результативных передач.
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|Команда
|М
|О
|1
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|32
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|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|52
|6
|Вольфсбург
|32
|52
|7
|Хоффенхайм
|32
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|8
|Байер Леверкузен
|31
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|9
|Вердер Бремен
|32
|47
|10
|Герта
|32
|40
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|12
|Майнц 05
|32
|37
|13
|Фрайбург
|31
|32
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|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
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|16
|Штутгарт
|32
|24
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|ФК Нюрнберг
|32
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|Ганновер 96
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