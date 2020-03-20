В "Айнтрахте" зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

"Айнтрахт" подтвердил, что один из игроков команды заразился смертельно опасным коронавирусом.

Франкфуртский клуб сообщил, что футболист, чьё имя не называется, сдал положительный тест.

В связи с этим обследование придётся пройти остальным игрокам, а также тренерам и персоналу "орлов". После сдачи анализов их отправят на двухнедельный карантин.

"Айнтрахт" после 24 сыгранных туров занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

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