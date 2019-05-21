В Азербайджане разочарованы заявлением "Арсенала" о том, что Мхитарян не полетит на финал Лиги Европы

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана очень огорчена заявлением "Арсенала" о том, что полузащитник Генрих Мхитарян не будет участвовать в финальном матче Лиги Европы в Баку. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что футболист не полетит на встречу из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении говорится о том, что федерация не понимает, почему клуб и футболист приняли такое необоснованное решение.

"Мы признаем право принимать личное решение не ехать в Баку, мы хотели бы повторить, что как принимающая сторона Азербайджан представил все необходимые гарантии, требуемые УЕФА для обеспечения безопасности Мхитаряна.

Мы уверены, что это решение никак не повлияет на качество этого прекрасного матча", - говорится в сообщении.

Финальная встреча Лиги Европы состоится 29 мая. В матче встретятся "Арсенал" и "Челси".

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