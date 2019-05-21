В Азербайджане разочарованы заявлением "Арсенала" о том, что Мхитарян не полетит на финал Лиги Европы

Теги арсенал лондонгенрих мхитарянчелси

В Азербайджане разочарованы заявлением "Арсенала" о том, что Мхитарян не полетит на финал Лиги Европы

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана очень огорчена заявлением "Арсенала" о том, что полузащитник Генрих Мхитарян не будет участвовать в финальном матче Лиги Европы в Баку. Об этом сообщает Daily Mail.

Ранее стало известно, что футболист не полетит на встречу из-за напряженных отношений между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении говорится о том, что федерация не понимает, почему клуб и футболист приняли такое необоснованное решение.

"Мы признаем право принимать личное решение не ехать в Баку, мы хотели бы повторить, что как принимающая сторона Азербайджан представил все необходимые гарантии, требуемые УЕФА для обеспечения безопасности Мхитаряна. 

Мы уверены, что это решение никак не повлияет на качество этого прекрасного матча", - говорится в сообщении.

Финальная встреча Лиги Европы состоится 29 мая. В матче встретятся "Арсенал" и "Челси". 

Не пропустите: Игроки "Арсенала" получат 11 миллионов евро в случае победы в финале Лиги Европы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"

Главный тренер киевского "Динамо" может возглавить "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
2 Цюрих Цюрих 6 10
3 АЕК АЕК 6 5
4 Лудогорец Лудогорец 6 4
Группа B М О
1 Зальцбург Зальцбург 6 18
2 Селтик Селтик 6 9
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 7
4 Русенборг Русенборг 6 1
Группа C М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 6 11
2 Славия Прага Славия Прага 6 10
3 Бордо Бордо 6 7
4 Копенгаген Копенгаген 6 5
Группа D М О
1 Динамо Загреб Динамо Загреб 6 14
2 Фенербахче Фенербахче 6 8
3 Спартак Трнава Спартак Трнава 6 7
4 Андерлехт Андерлехт 6 3
Группа E М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 16
2 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 6 13
3 Ворскла Ворскла 6 3
4 Карабах Карабах 6 3
Группа F М О
1 Бетис Бетис 6 12
2 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 10
3 Милан Милан 6 10
4 Ф91 Дюделанж Ф91 Дюделанж 6 1
Группа G М О
1 Вильярреал Вильярреал 6 10
2 Рапид Вена Рапид Вена 6 10
3 Рейнджерс Рейнджерс 6 6
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 5
Группа H М О
1 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 18
2 Лацио Лацио 6 9
3 Аполлон Аполлон 6 7
4 Марсель Марсель 6 1
Группа I М О
1 Генк Генк 6 11
2 Мальме ФФ Мальме ФФ 6 9
3 Бешикташ Бешикташ 6 7
4 Сарпсборг 08 Сарпсборг 08 6 5
Группа J М О
1 Севилья Севилья 6 12
2 Краснодар Краснодар 6 12
3 Стандард Льеж Стандард Льеж 6 10
4 Акхисар Беледийе ГС Акхисар Беледийе ГС 6 1
Группа K М О
1 Динамо Киев Динамо Киев 6 11
2 Ренн Ренн 6 9
3 Астана Астана 6 8
4 Яблонец Яблонец 6 5
Группа L М О
1 Челси Челси 6 16
2 БАТЭ БАТЭ 6 9
3 Фехервар Фехервар 6 7
4 ПАОК ПАОК 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов