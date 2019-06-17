В Азии команды забили на двоих 39 голов

Поединок Кубка Макао между "Ка Ай" и "Ханг Сай" завершился со счетом 21:18.

По сведениям Macau Daily Times, команды специально пропускали голы. Таким образом, футболисты выразили протест в связи с тем, что федерация футбола Макао не пустила свою сборную на ответную игру квалификации к Чемпионату Мира 2022 года против Шри-Ланки.

Отметим, что в первом матче сборная Макао выиграла со счетом 1:0. На ответный поединок команду не пустили из-за случившегося теракта в Шри-Ланке.

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