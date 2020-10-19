В "Балтике" рассказали, после чего "Зенит" отказался от подписания Мещанинова
Генеральный директор "Балтики" Тажутдин Качукаев подтвердил, что "Зенит" действительно претендовал на центрального защитника Артёма Мещанинова, а также рассказал, когда угас интерес питерского клуба.
"Скауты "Зенита" приезжали на четыре матча "Балтики", просматривали Артёма. Мы были в начальной стадии переговоров, но после ухода из петербургского клуба Антона Евменова диалог с "Зенитом" был приостановлен, а потом они взяли Чистякова", - заявил Качукаев.
"Зенит" две недели назад уволил Евменова в связи с упразднением возглавляемой им селекционной службы.
Рыночная стоимость Мещанинова - 300 тысяч евро. Он выступает за "Балтику" с августа 2019 года, сыграл 23 матча, результативными действиями не отличался.
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