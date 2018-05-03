В "Барселоне" довольны адаптацией Коутиньо

В каталонской "Барселоне" остались довольны адаптацией к игровым схемам команды полузащитника Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, руководство и тренерский штаб "сине-гранатовых" остались довольны тем, как 25-летний хавбек провел свои первые месяцы в клубе. Поэтому в "Барсе" уже возлагают большие надежды на бразильца в новом сезоне.

С января месяца Коутиньо забил 5 мячей и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за "Барселону" .

Напомним, "Барселона" готова обменять Дембеле на звезду ПСЖ. | soccernews.ru