В "Барселоне" грядут кадровые перемены

Руководство "Барселоны" недовольно работой технического директора клуба Роберта Фернандеса.

По информации источника, президент каталонцев Хосеп Мария Бартомеу имеет ряд вопросов по поводу эффективности вложений, сделанных в последние два года.

За это время клуб потратил на трансферы 446 миллионов евро. У руководства есть вопросы к приобретению Люка Диня, Пако Алькасера, Андре Гомеша, Усмана Дембеле, Йерри Мины, Дениса Суареса и Нелсона Семеду.

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