В "Барселоне" исключили продажу воспитанников клуба

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В "Барселоне" исключили продажу воспитанников клуба

Директор "Барселоны" Матеу Алемани дал понять, что клуб не намерен продавать выпускников клубной академии, несмотря на финансовые проблемы.

"Если нам придётся продавать футболистов из-за финансовой ситуации, то воспитанники из Ла Масии - последние, с кем мы расстанемся. Это будущее нашего клуба, они входят в наши планы", - цитирует Алемани Mundo Deportivo.

"Барса" занимает четвёртое место в Ла Лиге, набрав 38 очков в 22 турах. В плей-офф Лиги Европы "сине-гранатовые" сыграют с "Наполи".

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