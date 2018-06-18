В "Барселоне" могут создать новое атакующее трио вокруг Месси, Суареса и Коутиньо

В каталонской "Барселоне" могут создать новое атакующее трио вокруг Лионеля Месси, Луиса Суареса и Филиппе Коутиньо.

Так, по сведениям испанской прессы, тренерский штаб "сине-гранатовых" рассматривает возможность приобретения игрока в середину поля, чтобы выдвинуть бразильца из полузащиты на левый край атаки команды в новом сезоне.

Напомним, также "Барса" планирует предоставить больше игровой практики Дембеле. | soccernews.ru