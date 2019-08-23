В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара

Теги барселонапсжнеймаржозеп мария бартомеутрансферы

В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара

Ситуация вокруг возможного трансфера нападающего ПСЖ Неймара стала поводом для напряжённости внутри "Барселоны".

По информации Marca, лидеры "сине-гранатовых" недовольны действиями руководства клуба, которое, по их мнению, не прилагает достаточных усилий для скорейшего возвращения бразильца на "Камп Ноу".

Ранее президент "Барсы" Жозеп Бартомеу пообещал вернуть Неймара этим летом, однако с тех пор переговоры по его переходу особо не продвинулись.

Кроме того, некоторых игроков "блауграны" беспокоит активность мадридского "Реала", который также не прочь заполучить звёздного форварда.

Не пропустите: "Реал" уверен в неудаче "Барселоны" в переговорах по трансферу Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак

У бывшего игрока "Спартака" диагностирован рак

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1 3
2 Севилья Севилья 1 3
3 Мальорка Мальорка 1 3
4 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 1 3
5 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 1 3
6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 1 3
7 Алавес Алавес 1 3
8 Осасуна Осасуна 1 3
9 Гранада Гранада 1 1
10 Вильярреал Вильярреал 1 1
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1 1
12 Валенсия Валенсия 1 1
13 Эйбар Эйбар 1 0
14 Бетис Бетис 1 0
15 Барселона Барселона 1 0
16 Хетафе Хетафе 1 0
17 Леганес Леганес 1 0
18 Леванте Леванте 1 0
19 Сельта Виго Сельта Виго 1 0
20 Эспаньол Эспаньол 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов