В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара

Ситуация вокруг возможного трансфера нападающего ПСЖ Неймара стала поводом для напряжённости внутри "Барселоны".

По информации Marca, лидеры "сине-гранатовых" недовольны действиями руководства клуба, которое, по их мнению, не прилагает достаточных усилий для скорейшего возвращения бразильца на "Камп Ноу".

Ранее президент "Барсы" Жозеп Бартомеу пообещал вернуть Неймара этим летом, однако с тех пор переговоры по его переходу особо не продвинулись.

Кроме того, некоторых игроков "блауграны" беспокоит активность мадридского "Реала", который также не прочь заполучить звёздного форварда.

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