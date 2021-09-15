В "Барселоне" началась эпидемия травм

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В "Барселоне" началась эпидемия травмФото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

После разгромного поражения от "Баварии" сразу несколько игроков "Барселоны" отправились в лазарет.

18-летний полузащитник Педри получил мышечную травму квадрицепса, а Жорди Альба получил травму двуглавой мышцы правого бедра.

Также сегодня в тренировочном процессе участи не принимали Мемфис Депай и Жерар Пике.

Напомним, что все еще травмированны Дест, Агуэро, Брейтуэйт, Фати и Дембеле.

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