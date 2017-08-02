В Барселоне начали демонтировать плакаты с фотографиями Неймара

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В Барселоне начали демонтировать плакаты с фотографиями Неймара

Нападающий "Барселоны" Неймар в ближайшее время перейдет в ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

В связи с этим в Барселоне уже начали демонтаж рекламных плакатов с изображением бразильца. Ранее пресс-служба каталонского клуба подтвердила информацию об уходе игрока.

Напомним, что 25-летний Неймар станет игроком ПСЖ за 222 миллиона евро.

Не пропустите: "Барселона" подтвердила информацию о желании Неймара покинуть клуб. http://soccernews.ru

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