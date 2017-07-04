В "Барселоне" надеются, что Верратти проследует примеру Маскерано

Теги ливерпульпсжбарселонамарко верраттихавьер маскерано

В "Барселоне" надеются, что Верратти проследует примеру МаскераноВ каталонской "Барселоне" все еще рассчитывают заполучить полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти.

Как информирует Mundo Deportivo, уже сегодня итальянец должен будет выйти из отпуска и присоединиться к своей команде. Однако в стане "сине-гранатовых" надеются, что 24-летний хавбек проследует примеру Хавьера Маскерано, который при своем переходе в "Барсу" в 2010 году отказался отправляться с "Ливерпулем" на предсезонные сборы.

Напомним, Верратти может продлить контракт с ПСЖ и остаться в клубе. | soccernews.ru

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