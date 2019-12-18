В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса

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В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса

В Каталонии на одной из главных улиц появилось необычное граффити накануне Эль Класико. Об этом сообщает AS.

На проспекте Пасео-де-Грасия возникло граффити с изображением целующихся Жерара Пике и Серхио Рамоса. Автором произведения стал известных итальянский художник Tvboy.

Отметим, что в 2017 году вместо этих футболистов были нарисованы Лионель Месси и Криштиану Роналду.

Таким образом, художник призывает Каталонию к диалогу с Испанией. Рисунок называется "Испания, целуй и говори".

Напомним,что встречу команд перенесли на 18 декабря из-за напряженной политической ситуации в Каталонии.

Первое в этом сезоне Эль Класико состоится в сегодня, 22:00 по московскому времени.

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