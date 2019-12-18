В Барселоне нарисовали целующихся Пике и Рамоса
В Каталонии на одной из главных улиц появилось необычное граффити накануне Эль Класико. Об этом сообщает AS.
На проспекте Пасео-де-Грасия возникло граффити с изображением целующихся Жерара Пике и Серхио Рамоса. Автором произведения стал известных итальянский художник Tvboy.
Отметим, что в 2017 году вместо этих футболистов были нарисованы Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Таким образом, художник призывает Каталонию к диалогу с Испанией. Рисунок называется "Испания, целуй и говори".
Напомним,что встречу команд перенесли на 18 декабря из-за напряженной политической ситуации в Каталонии.
Первое в этом сезоне Эль Класико состоится в сегодня, 22:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|16
|35
|3
|Севилья
|17
|31
|4
|Хетафе
|17
|30
|5
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|6
|Реал Сосьедад
|17
|28
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|17
|27
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|17
|23
|13
|Вильярреал
|17
|22
|14
|Алавес
|17
|19
|15
|Реал Вальядолид
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|17
|15
|18
|Сельта Виго
|17
|14
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|17
|10