В Барселоне нарисовали Месси в образе Че Гевары

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В Барселоне нарисовали Месси в образе Че Гевары

Футбольные болельщики нарисовали в Барселоне граффити с изображением аргентинского нападающего каталонского клуба Лионеля Месси в образе кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.

Изображение появилось на силовой будке. Граффити подписано: "Прощай, команданте".

Напомним, что 33-летний Месси принял решение покинуть "Барселону". Форвард хочет разорвать контракт, который действует до лета 2021 года. Впрочем, руководство каталонцев не собирается расставаться с футболистом.

Ранее сообщалось, что интерес к аргентинцу проявляют ПСЖ, "Интер", "Челси", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

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