В "Барселоне" назревает конфликт из-за Неймара

В "Барселоне" назревает конфликт из-за нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Cadena COPE.

По информации источника, игроки "сине-гранатовых" положительно относятся к возможному возвращению бразильца, однако президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу выступает категорически против.

Среди тех, кто поддерживает трансфер Неймара, числится и Лионель Месси, который имеет немалый вес при принятии решений в "Барселоне".

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