В "Барселоне" назревает конфликт из-за урезания зарплат

Руководство и игроки "Барселоны" не могут найти понимания в вопросе сокращения окладов на время паузы, связанной с пандемией коронавируса.

Напомним, что боссы каталонского клуба хотят урезать зарплаты футболистов на 70 процентов.

По информации AS, игроки отвергли такое предложение и намерены отстаивать свою позицию.

Тем не менее президент "Барсы" Жозеп Бартомеу не собирается идти на уступки в данном вопросе, считая меры необходимыми для компенсации возникших потерь. Более того, руководитель "блауграны" уверен, что закон на его стороне, поскольку в Испании действует режим чрезвычайного положения.

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