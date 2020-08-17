В "Барселоне" назвали дату выборов президента клуба

Совет директоров "Барселоны" принял решение о том, что в настоящее время клуб не нуждается в досрочных президентских выборах, сообщает официальный сайт клуба.

Таким образом, нынешний президент клуба Жозеп Бартомеу сохранит свой пост. Президентские выборы состоятся 15 марта 2021 года.

Бартомеу и его команда будут нести ответственность за финансовый год, итого которого подведут следующим летом.

В этом сезоне "Барселона" не сумела стать чемпионом и обладателем Кубка Испании, а в четвертьфинале Лиги Чемпионов опозорилась в матче с "Баварией" (2:8).

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