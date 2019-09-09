В "Барселоне" назвали диагноз травмированного Умтити

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В "Барселоне" назвали диагноз травмированного Умтити

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити прошел медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в расположении сборной Франции, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован ушиб правой ноги и гематома. Сроки его возвращения в строй не разглашаются.

В нынешнем сезоне 25-летний Умтити пока что не провел ни одного матча за "Барселону". В прошлом сезоне он сыграл 15 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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