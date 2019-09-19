В "Барселоне" назвали причину, почему де Лигт выбрал "Ювентус"

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В "Барселоне" назвали причину, почему де Лигт выбрал "Ювентус"
Главный исполнительный директор "Барселоны" Оскар Грау заявил, что голландский защитник Маттейс де Лигт выбрал "Ювентус" вместо каталонского клуба из-за денег.

"Барселона" делала предложение де Лигту, но он выбрал "Ювентус", так как по итальянским законам он будет получать больше денег на руки после выплаты налогов.

Мы сделали все возможное, чтобы купить Маттейса. Мы сделали ему два хороших предложения", - приводит слова Грау Football Italia.

Напомним, что 20-летний де Лигт перешел в "Ювентус" из "Аякс" в летнее трансферное окно за 85,5 миллионов евро. Зарплата игрока в итальянском клубе составляет 12 миллионов евро в год с учетом бонусов.

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