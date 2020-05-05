В "Барселоне" назвали примерные сроки проведения матчей Ла Лиги со зрителями
Вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заявил, что матчи чемпионата Испании со зрителями могут пройти не раньше февраля 2021 года.
"Я думаю, что проведение матчей со зрителей сейчас очень сложно осуществить. Скорее всего, в Ла Лиге можно будет играть со зрителями не раньше февраля 2021 года. Приоритет будет у владельцев абонементов", - приводит слова Кардонера ESPN.
Напомним, что в настоящее время чемпионат Испании приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир может быть возобновлен в июне. После 27 туров лидером Ла Лиги является "Барселона", которая на два очка опережает мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14