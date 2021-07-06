В "Барселоне" не исключают продажу Гризманна
Фото инстаграм Антуана Гризманна
Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может сменить команду уже этим летом, сообщает Marca.
По сведениям издания, в каталонском клубе допускают продажу 30-летнего футболиста, чтобы улучшить своё финансовое положение.
Впрочем, расставание с французом является крайней мерой. Приоритет "блауграны" - избавиться от Филиппе Коутиньо, Усмана Дембеле и других игроков.
В прошедшем сезоне Гризманн сыграл за "Барсу" 51 матч, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.
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