В "Барселоне" не исключают продажу Гризманна

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В "Барселоне" не исключают продажу Гризманна

Фото инстаграм Антуана Гризманна

Нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн может сменить команду уже этим летом, сообщает Marca.

По сведениям издания, в каталонском клубе допускают продажу 30-летнего футболиста, чтобы улучшить своё финансовое положение.

Впрочем, расставание с французом является крайней мерой. Приоритет "блауграны" - избавиться от Филиппе КоутиньоУсмана Дембеле и других игроков.

В прошедшем сезоне Гризманн сыграл за "Барсу" 51 матч, забил 20 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Гризманн высказался об обвинениях в расизме в отношении азиатов. | http://soccernews.ru
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