В "Барселоне" не собираются отпускать Неймара

Теги неймарпсжбарселона

В "Барселоне" не собираются отпускать НеймараПресс-секретарь "Барселоны" Хосеп Вивес публично заявил о том, что в клубе даже не рассматривают возможность продажи нападающего Неймара

Если верить слухам, то в ближайшее время 25-летний игрок может перейти в ПСЖ.

"Мы абсолютно спокойны. Хотим, чтобы Неймар остался в клубе и продолжал играть и развиваться в качестве игрока "Барселоны". Это потрясающий футболист, один из лучших в мире, мы им довольны, как и он нами. Мы не будем рассматривать предложения по нему, какими бы серьезными они ни были. Мы даже не задумываемся о его продаже. Неймар – часть атакующего трио, которому нет равных в мире", - отметил он. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Бонуччи, Баджо, Игуаин и другие шокирующие трансферы Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов