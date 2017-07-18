В "Барселоне" не собираются отпускать Неймара

Пресс-секретарь "Барселоны" Хосеп Вивес публично заявил о том, что в клубе даже не рассматривают возможность продажи нападающего Неймара.

Если верить слухам, то в ближайшее время 25-летний игрок может перейти в ПСЖ.

"Мы абсолютно спокойны. Хотим, чтобы Неймар остался в клубе и продолжал играть и развиваться в качестве игрока "Барселоны". Это потрясающий футболист, один из лучших в мире, мы им довольны, как и он нами. Мы не будем рассматривать предложения по нему, какими бы серьезными они ни были. Мы даже не задумываемся о его продаже. Неймар – часть атакующего трио, которому нет равных в мире", - отметил он. | http://soccernews.ru