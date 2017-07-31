В "Барселоне" не ждут оформления трансфера Неймара в ПСЖ в среду

Несмотря на сообщения СМИ, согласно которым трансфер нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ будет оформлен в среду, каталонский клуб намерен привлекать бразильца к тренировкам по графику.

Как информирует BBC, тренерский штаб "сине-гранатовых" ожидает 25-летнего футболиста в том числе на занятии, которое запланировано на 2 августа.

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