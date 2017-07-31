В "Барселоне" не ждут оформления трансфера Неймара в ПСЖ в среду

Теги псжбарселонанеймар

В "Барселоне" не ждут оформления трансфера Неймара в ПСЖ в среду

Несмотря на сообщения СМИ, согласно которым трансфер нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ будет оформлен в среду, каталонский клуб намерен привлекать бразильца к тренировкам по графику.

Как информирует BBC, тренерский штаб "сине-гранатовых" ожидает 25-летнего футболиста в том числе на занятии, которое запланировано на 2 августа.

Не пропустите: ПСЖ может организовать парад в честь перехода Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии
Сергей

ПРЯМ СЕРИАЛ

Ответить

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

10 главных итогов стартовых туров РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов