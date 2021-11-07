В "Барселоне" недовольны большим количеством травм
Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен
В "Барселоне" недовольны большим количеством травм и работой медицинского штаба, сообщает TV3.
По информации источника, спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани устал от неправильных диагнозов, травм и рецидивов, он считает, что медицинский персонал - это проблема, которую необходимо решать.
Отмечается, он уже поговорил об этом с Хави и тот с ним согласился.
Напомним, что вчера "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" (3:3). В этом матче травмы получили Ансу Фати, Нико Гонсалес и Эрик Гарсия.
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