Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В "Барселоне" недовольны большим количеством травм и работой медицинского штаба, сообщает TV3.

По информации источника, спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани устал от неправильных диагнозов, травм и рецидивов, он считает, что медицинский персонал - это проблема, которую необходимо решать.

Отмечается, он уже поговорил об этом с Хави и тот с ним согласился.

Напомним, что вчера "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" (3:3). В этом матче травмы получили Ансу Фати, Нико Гонсалес и Эрик Гарсия.

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