В "Барселоне" недовольны большим количеством травм

Теги барселонатравмы

В "Барселоне" недовольны большим количеством травмФото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

В "Барселоне" недовольны большим количеством травм и работой медицинского штаба, сообщает TV3.

По информации источника, спортивный директор каталонского клуба Матеу Алемани устал от неправильных диагнозов, травм и рецидивов, он считает, что медицинский персонал - это проблема, которую необходимо решать.

Отмечается, он уже поговорил об этом с Хави и тот с ним согласился.

Напомним, что вчера "Барселона" сыграла вничью с "Сельтой" (3:3). В этом матче травмы получили Ансу Фати, Нико Гонсалес и Эрик Гарсия.

Также не пропустите: Конте готов дать Деле Алли шанс. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 6 ноября

Главные новости дня: 6 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов