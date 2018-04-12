В "Барселоне" недовольны игрой Умтити в последних матчах

В каталонской "Барселоне" остались недовольны игрой защитника команды Самюэля Умтити в последних матчах.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, руководство "сине-гранатовых" обеспокоено тем, что 24-летний бек в последнее время не демонстрирует своей лучшей формы. Ввиду этого клуб решил отклонить притязания француза на то, чтобы стать вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков "Барсы", и существенно замедлить процесс переговоров по новому контракту игрока.

Напомним, игрой Умтити также недовольны ведущие игроки "Барселоны". | soccernews.ru